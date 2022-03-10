Лавров підтвердив авіаудар РФ по пологовому будинку і дитячій лікарні в Маріуполі, назвавши медзаклади "базою Азова"

Про це він заявив на пресконфенції після зустрічі з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Анталії.



Лавров заявив, що РФ на засіданні Радбезу ООН показала нібито факти про те, що "цей пологовий будинок давно захоплений батальйоном "Азов" й іншими радикалами".



Він додав, що нібито "звідти вигнали усіх породіль, увесь медперсонал" і це була база "Азову".

Нагадаємо, авіаналіт на пологовий будинок був здійснений 9 березня під час дії в Маріуполі режиму тиші, який, в тому числі, був підтверджений і російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.

В результаті російського удару 9 березня загинули три особи, серед них є дитина.