Лавров підтвердив авіаудар РФ по пологовому будинку і дитячій лікарні в Маріуполі, назвавши медзаклади "базою Азова"
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська армія свідомо атакувала пологовий будинок у Маріуполі
Про це він заявив на пресконфенції після зустрічі з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Анталії.
Лавров заявив, що РФ на засіданні Радбезу ООН показала нібито факти про те, що "цей пологовий будинок давно захоплений батальйоном "Азов" й іншими радикалами".
Він додав, що нібито "звідти вигнали усіх породіль, увесь медперсонал" і це була база "Азову".
- Нагадаємо, авіаналіт на пологовий будинок був здійснений 9 березня під час дії в Маріуполі режиму тиші, який, в тому числі, був підтверджений і російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.
- В результаті російського удару 9 березня загинули три особи, серед них є дитина.
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