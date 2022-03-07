Лавров: РФ розпочала "військову операцію" в Україні, щоб запобігти війні
Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав нову причину нападу на Україну, привід – "зупинити будь-яку війну"
Заяву оприлюднили у Twitter МЗС РФ.
"Мета зупинити будь-яку війну, яка могла б розгорнутися на території України або могла б початися звідти", - сказав Лавров.
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