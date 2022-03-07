Лавров: РФ розпочала "військову операцію" в Україні, щоб запобігти війні

Заяву оприлюднили у Twitter МЗС РФ.



"Мета зупинити будь-яку війну, яка могла б розгорнутися на території України або могла б початися звідти", - сказав Лавров.



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