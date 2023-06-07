Лавров заявив, що F-16 для України "можуть вміщувати ядерну зброю" і це призведе до ескалації. У Білому домі відповіли
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, нібито F-16, які можуть передати Україні, "можуть вміщувати ядерну зброю". Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував таку заяву
Про це пише Reuters.
Лавров заявив, що передача таких F-16 може призвести до ескалації.
"Ми повинні мати на увазі, що одна з модифікацій F-16 може вмістити ядерну зброю. Якщо вони цього не розуміють, то вони нічого не варті як військові стратеги та планувальники", - прокоментував "ескалацію" Лавров під час виступу на військовій базі в Душанбе в Таджикистані.
Своєю чергою Джон Кірбі звернувся до Лаврова та заявив, що "якщо РФ турбує український військовий потенціал, то їй варто вивести свої війська з України".
Він також наголосив, що президент США Джо Байден та його адміністрація виступають проти будь-якої ескалації, зокрема ядерної.
"Мета надання передової винищувальної авіації - допомогти Україні захистити себе, захистити свій повітряний простір і територіальну цілісність", - сказав Кірбі.
Представник Білого дому вчергове нагадав, що це не США розкидуються ядерною риторикою, а Росія.
"Це не Сполучені Штати розкидаються безрозсудною ядерною риторикою – це такі люди, як міністр закордонних справ Лавров і президент Путін, а також його речник Пєсков нагадують про ядерний потенціал", - нагадав Кірбі.
- Володимир Зеленський повідомив, що відвідав закриту зустріч у Молдові, під час якої низка європейських партнерів підтвердила надання Україні літаків F-16.
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