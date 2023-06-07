Про це пише Reuters.

Лавров заявив, що передача таких F-16 може призвести до ескалації.

"Ми повинні мати на увазі, що одна з модифікацій F-16 може вмістити ядерну зброю. Якщо вони цього не розуміють, то вони нічого не варті як військові стратеги та планувальники", - прокоментував "ескалацію" Лавров під час виступу на військовій базі в Душанбе в Таджикистані.

Своєю чергою Джон Кірбі звернувся до Лаврова та заявив, що "якщо РФ турбує український військовий потенціал, то їй варто вивести свої війська з України".

Він також наголосив, що президент США Джо Байден та його адміністрація виступають проти будь-якої ескалації, зокрема ядерної.

"Мета надання передової винищувальної авіації - допомогти Україні захистити себе, захистити свій повітряний простір і територіальну цілісність", - сказав Кірбі.

Представник Білого дому вчергове нагадав, що це не США розкидуються ядерною риторикою, а Росія.

"Це не Сполучені Штати розкидаються безрозсудною ядерною риторикою – це такі люди, як міністр закордонних справ Лавров і президент Путін, а також його речник Пєсков нагадують про ядерний потенціал", - нагадав Кірбі.