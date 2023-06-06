Зеленський: отримав від партнерів розуміння щодо потужної кількості винищувачів - у мене був день щастя
Володимир Зеленський повідомив, що відвідав закриту зустріч у Молдові, під час якої низка європейських партнерів підтвердила надання Україні літаків F-16
Про це він розповів під час зустрічі з журналістами.
Він наголосив, що наразі в Україні немає необхідної для F-16 інфраструктури, проте президент запевнив, що вона буде будуватися одразу, коли будуть підтверджені певні домовленості.
"Що стосується F-16 та інфраструктури. Інфраструктури немає, вона буде будуватися та готуватися. Немає сенсу її готувати, поки немає домовленості, що у нас будуть відповідні літаки. На сьогодні остання наша дуже важлива зустріч у Молдові, де у мене була одна закрита зустріч з кількістю країн, які підтвердили, що точно дадуть нам F-16", - розповів глава держави.
Зеленський наголосив, що наразі необхідне спільне погодження про передачу літаків разом з США. Президент також зазначив, що партнери України знають, яка кількість літаків необхідна нашій країні.
"Я отримав від деяких наших європейських партнерів вже розуміння щодо кількості. Вона потужна. Я дуже радий, був у мене такий день щастя. Важливо, щоб ця коаліція була домовленістю на папері. Ми дотиснемо її, і тоді почнеться підготовка інфраструктури. Однак це теж не швидко", - пояснив Зеленський.
- 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
- 25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
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