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Аналітика

Leave Russia: аналітики YouControl проаналізували дані щодо іноземних компаній, які працюють на ринку РФ

10 жовтня, 2023 вiвторок
14:17
Економіка

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували дані від KSE Institute щодо іноземних компаній, які працюють на російському ринку

Після опрацювання інформації виявили ще 300+ українських організацій, які входять до холдингу (групи), інший учасник якого зареєстрований за законодавством російської федерації. Інформація щодо зв'язків бізнесу з росією була в системі YouControl від початку повномасштабної війни. Для його створення аналітики використовували дані Єльської школи менеджменту. Тепер даних про компанії ще більше. 

Про аналітичний проєкт "Самосанкції" та вебсайт Leave Russia 

Leave Russia започаткований командою українських IT волонтерів. У червні 2022 команда Leave Russia об’єднала зусилля з командою KSE Institute та її аналітичний проєктом "Самосанкції" (SelfSanctions), який досліджує діяльність міжнародних компаній. В результаті команда сформувала найповнішу базу компаній, пов’язаних з російським ринком.

"Проєкт був запущений у перші дні війни. На першому етапі нам дуже допомагали наші студенти та волонтери, близько 40 людей. Основними викликами були кількаразові масштабні хакерські атаки на наш сайт та постійна необхідність використовувати VPN щоб отримувати дані та новини з росії", – розповідає Андрій Онопрієнко, заступник директора з розвитку Київської школи економіки. 

Як збирали дані і наскільки повною є база?

Дані збирали через щоденний моніторинг новин та джерел. Критерієм для включення компанії до бази була виручка на російському ринку від 1-5 млн. доларів на рік (мінімальний поріг). База даних KSE є унікальною завдяки глибині та обсягу зібраної інформації. Вона містить понад 3500+ записів компаній та світових брендів, зокрема детальні дані про фінансову діяльність, кількість персоналу, доходи, активи та інші ключові показники. Ця інформація регулярно оновлюється, завдяки чому база є актуальною та відображає реальний стан ринку.

Цінність Leave Russia для користувачів

Для бізнесу. Додавання бази KSE до системи YouControl дозволяє користувачам ще глибше аналізувати діяльність іноземних компаній, їхні зв'язки та присутність на російському ринку. Адже даних в системі стало на 40% більше. І це без врахування даних з реєстрів і даних з Єльського університету, доданих ще на початку війни.

Для звичайних користувачів це шанс робити свідомий вибір при покупці товарів або послуг. Команда проєкту розробила для мобільних пристроїв ще й сканер штрих–кодів, щоб можна було побачити інформацію про виробника і чи здійснює він діяльність на території росії.

Державі. Дані з бази KSE вже активно використовуються урядовими установами України. Це дозволяє проводити ефективнішу зовнішньополітичну роботу та використовувати отриману інформацію в інтересах держави. 

Які компанії України досі пов'язані з рф

За даними KSE понад 300 доданих до фактору організацій, що входять до холдингу або груп компаній, серед яких є компанії з рф найбільша кількість юридичних осіб (205) зареєстрована у Києві, 27 компаній – у Одеській області, 23 – у Київській області та 15 – у Черкаській. Решта компаній представлена ще в 13 регіонах України та кількість компаній у кожному не перевищує 10.

40% компаній (121) з виявленим зв’язком з рф через материнську компанію працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.  По 29 з визначених компаній працюють у сферах переробної промисловості та професійній, науковій та технічній діяльності. Основним напрямком 26 компаній є операції з нерухомим майном; а ще 21 задіяні у транспортній сфері.

Зв’язки з фінансово–промисловими групами 

Відомості про входження до холдингу (групи), інший учасник якого зареєстрований за законодавством російської федерації додані до досьє 49 компаній, які об'єднані в системі Youcontrol в фінансово-промислову групу "СОКАР". Кінцевий бенефіціарний власник цієї фінансово-промислової групи відсутній, оскільки власник Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки. Вона зокрема виступає  учасником російської ООО "Сокар Рус".

Такі ж дані додані в досьє 7 українських компаній, що входять до групи "Вічюнай". Основним напрямком діяльності групи є виробництво крабових паличок і інших продуктів з сурімі і риби під ТМ "VIČI" ("Вічі"). До складу цієї ж групи входять кілька російських компаній, зокрема ООО "ВІЧЮНАЙ–РУСЬ".

Компанія ТОВ "БЛГ ВІДІ ЛОГІСТІКС" в рівних долях входить до складу ФПГ "ВіДі Груп" та BLG Logistics Group. Основними напрямками діяльності "ВіДі Груп" є автомобільний бізнес; автомобільна логістика; фінансові послуги та страхування; проектування та будівництво. BLG Logistics Group AG & Co. KG — це морська портова та логістична компанія зі штаб-квартирою в Бремені. Дана компанія також має дочірнє підприємство у Санкт-Петербурзі – ООО "БЛГ ЛОГИСТИК АВТОМОБИЛИ СПБ".

4 українські компанії (ТОВ "Лідеа Україна", ТОВ "Черлис", СТОВ "Ломовате", ТОВ "Маяк–Худяки") входять до складу міжнародного холдингу Lidea, що займається реалізацією насіння кукурудзи, соняшника, пшениці, сої, ріпаку, сорго, кормових та покривних культур. Lidea також має дочірнє підприємство в рф – ООО "ЕВРАЛИС СЕМАНС РУС".

ТОП по кількості персоналу

5 українських компаній, які входять до холдингу (групи), інший учасник якого зареєстрований за законодавством російської федерації, згідно даних фінансової звітності за перше півріччя 2023 року, у штаті мають понад 1000 працівників:

Довідка

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, в YouControl  створили найбільш повний список діючих українських компаній, що мають "ворожий слід". До нього увійшли понад 20 тис активних українських підприємств. Серед їхніх власників, засновників або кінцевих бенефіціарів є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи республіки білорусь. Протягом воєнного стану команда розширювала і поглиблювала пошук зв’язків. Спершу до Експрес–аналізу включили 5 факторів, що миттєво показують пов’язаність контрагента з росією та країнами–союзницями агресора, а зараз їх понад 10.





 
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