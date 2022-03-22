Легенда боксу Пак'яо підтримав Україну та звернувся до братів Кличків
Легендарний філіппінський боксер Менні Пак'яо підтримав братів Віталія та Володимира Кличків та Україну
Про це повідомляє український підрозділ Всесвітньої боксерської ради в Instagram.
Пак'яо записав відео в якому підтримав Україну та звернувся до українських вболівальників разом зі своїм менеджером Шонном Гіббонсом та чемпіоном світу в напівлегкій вазі (до 57,2 кг) Марком Магсайо.
Зокрема, Пак'яо закликав Віталія та Володимира Кличків берегти себе у цей непростий час.
Менні Пак'яо є єдиним боксером, який був чемпіоном світу одразу у восьми вагових категоріях.
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