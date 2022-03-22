Легенда боксу Пак'яо підтримав Україну та звернувся до братів Кличків

Про це повідомляє український підрозділ Всесвітньої боксерської ради в Instagram.

Пак'яо записав відео в якому підтримав Україну та звернувся до українських вболівальників разом зі своїм менеджером Шонном Гіббонсом та чемпіоном світу в напівлегкій вазі (до 57,2 кг) Марком Магсайо.

Зокрема, Пак'яо закликав Віталія та Володимира Кличків берегти себе у цей непростий час.

Менні Пак'яо є єдиним боксером, який був чемпіоном світу одразу у восьми вагових категоріях.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb