Легендарний бігун Болт спрогнозував, коли Роналду завершить кар'єру

Про це повідомляє BBC.



Восьмикратний олімпійський чемпіон Усейн Болт, який є фаном "Манчестер Юнайтед", висловився про повернення Роналду в МЮ.



"Грандіозно, що він повернувся. Кріштіану буде вимагати багато чого від партнерів по команді, але це тільки зробить їх краще. Він на іншому рівні, він просто машина. Думаю, він буде грати до 42 років. Він завжди буде в хорошій формі та на вищому рівні в порівнянні з багатьма молодими гравцями завдяки своїй роботі і самовідданості", - сказав Болт.

Роналду перейшов до англійського клубу з італійського "Ювентуса". Сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які "Юве" отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ.

Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу".

36-річний португалець з 2018 року грав за "Ювентус". Роналду провів за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.