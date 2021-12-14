Легендарний боксер пояснив, чому Джошуа треба відмовитися від реваншу з Усиком
Американський боксер Рой Джонс заявив, що Ентоні Джошуа варто відмовитися від негайного реваншу Олександром Усиком та зустрітися з переможцем бою між українцем та Тайсоном Ф'юрі
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами ексчемпіона світу в чотирьох вагових категоріях, Джошуа варто відмовитися від негайного реваншу з українцем, аби потім зустрітися із переможцем бою Усик - Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
"Йому потрібно виграти більше часу, щоб покращити себе, підготуватися до реваншу. Якщо він так не вважає, то це погано. Знаю, що для Ентоні не в грошах щастя. Тим більше, що вони в нього є. Але він може взяти відступні та купити собі час для кращої підготовки до реваншу. І це розумний хід", - переконаний Джонс.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради)..
- 14 грудня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі спочатку зустрінеться з Ділліаном Вайтом, а потім проведе бій з переможцем реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
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