Легендарний футболіст "Баварії", "Челсі" та "Реалу" вдруге оголосив про завершення кар'єри

Про це Роббен повідомив у Instagram.

За словами 37-річного вінгера, який у минулому сезоні після річної перерви відновив кар'єру та виступав за нідерландський "Гронінген", він остаточно йде з футболу.

"Я вирішив закінчити кар'єру футболіста. Дуже складний вибір. Дякую всім за теплу підтримку. Повинен чесно сказати, що розчарований своїм ігровим часом. Я знав, що таке може статися, але я прийняв виклик. Я не почувався досить добре і впевнено", - пояснив своє рішення Роббен, який минулого сезону зіграв за "Гронінген" лише 7 матчів, в яких віддав 2 результативні передачі.

Роббен також виступав за нідерландський ПСВ, англійський "Челсі", іспанський "Реал" та німецьку "Баварію". У складі мюнхенського клубу він виграв Лігу чемпіонів у 2013 році та забив у фіналі переможний гол у ворота дортмундської "Борусії".

За збірну Нідерландів Роббен зіграв 96 матчів, забив 37 голів та став з нею віцечемпіоном світу-2010.

