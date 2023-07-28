Легендарний капітан "Манчестер Сіті" завершив кар'єру
Колишній футболіст англійського "Манчестер Сіті" Давід Сільва прийняв рішення завершити кар'єру
Про це Давід Сільва повідомив у твіттері.
37-річний іспанець порвав хрестоподібні зв’язки на лівому коліні. Це і стало причиною, чому Давід Сільва прийняв рішення завершити кар’єру.
"Сьогодні сумний для мене день. Сьогодні час попрощатися зі справою, якій я присвятив усе життя. Сьогодні час попрощатися з партнерами, які стали для мене сім’єю. Я буду сумувати за вами. Дякую, ви заставляли мене відчувати себе як вдома", - сказав Сільва.
Давід Сільва відомий грою за англійський "Манчестер Сіті", де був капітаном. Півзахисник також виступав за іспанські "Реал Сосьєдад", "Валенсію", "Сельту" та "Ейбар".
Сільва перемагав на ЧС з футболу, двічі брав ЧЄ, чотири рази вигравав АПЛ.
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