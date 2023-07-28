Легендарний капітан "Манчестер Сіті" завершив кар'єру

Про це Давід Сільва повідомив у твіттері.

37-річний іспанець порвав хрестоподібні зв’язки на лівому коліні. Це і стало причиною, чому Давід Сільва прийняв рішення завершити кар’єру.

"Сьогодні сумний для мене день. Сьогодні час попрощатися зі справою, якій я присвятив усе життя. Сьогодні час попрощатися з партнерами, які стали для мене сім’єю. Я буду сумувати за вами. Дякую, ви заставляли мене відчувати себе як вдома", - сказав Сільва.

Давід Сільва відомий грою за англійський "Манчестер Сіті", де був капітаном. Півзахисник також виступав за іспанські "Реал Сосьєдад", "Валенсію", "Сельту" та "Ейбар".

Сільва перемагав на ЧС з футболу, двічі брав ЧЄ, чотири рази вигравав АПЛ.