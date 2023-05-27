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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Легіон "Свобода Росії" не приховує амбіцій піти на Москву, полк Калиновського називає кінцевою метою Мінськ, - представник Політцентру російської збройної опозиції
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Легіон "Свобода Росії" не приховує амбіцій піти на Москву, полк Калиновського називає кінцевою метою Мінськ, - представник Політцентру російської збройної опозиції

27 травня, 2023 субота
00:50
Війна з Росією Легіон “Свобода России”

Олексій Барановський, представник Політцентру російської збройної опозиції, зазначив, що всі іноземні добровольці зі складу інтернаціонального легіону, які воюють за Україну, повернуться додому і будуть звільняти свої країни від авторитарних режимів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Легіон "Свобода Росії" не приховує своїх амбіцій піти у кінцевому результаті на Москву та звільнити Кремль від Путіна, так само полк Калиновського (білоруський полк Збройних сил України, сформований у березні 2022 року як батальйон для захисту України – ред.) говорить, що їхня кінцева мета – це Мінськ. А хто раніше піде, ми на Москву чи білоруси на Мінськ, залежить від різних обставин. Безумовно, як росіяни готові допомогти білорусам звільнитися від тиранії Лукашенка, також і ми розраховуємо на підтримку білорусів у нашому випадку. Яка з цих операцій розпочнеться першою, буде залежати від обставин. Варіанти пропрацьовуються", - сказав представник Політцентру російської збройної опозиції.

Олексій Барановський додав, що фактично всі іноземні добровольці, які воюють за Україну, входять у склад інтернаціонального легіону. Це достатньо схожі та близькі за структурою, командуванням об'єднання, які зараз мають свої завдання в обороні України, але у всіх є плани повернутися додому.

"Наприклад, чеченські батальйони повернуться додому і  будуть виборювати незалежність Ічкерії. Верховна Рада України визнала незалежність Ічкерії, залишилося тільки Кадирова звідти винести. Є різні іноземні групи, які мають амбіції повернутися до себе додому. Ми всі на контакті й будемо допомагати один одному. А у якій послідовності, то вже буде залежати від того, як складуться військово-політичні обставини", - зауважив Барановський.

  • 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони.
  • 24 травня, легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус провели спільну пресконференцію в одному із прикордонних районів України.
  • 26 травня спікер Легіону "Свобода Росії" Цезар сказав, що мета операції на Бєлгородщині досягнута. Легіон "Свобода Росії" обіцяє "демілітаризовану зону" на всіх прикордонних з Україною регіонах РФ
Україна
Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Рамзан Кадиров
Чечня
чеченці
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