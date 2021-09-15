"Легія" на останніх хвилинах вирвала перемогу над "Спартаком" у Москві в стартовому матчі Ліги Європи
У 1-му турі групового етапу московський "Спартак" вдома програв варшавській "Легії"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Легії" на виїзді в Москві з рахунком 1:0. Поляки зуміли відібрати нічию у "Спартака" на останніх хвилинах зустрічі. Лірім Кастраті забив переможний гол на 91-й хвилині. Це був перший матч для команд у цьому сезоні Ліги Європи.
Українець Ігор Харатін, який виступає в півзахисті "Легії", провів на полі 59 хвилин. Після цього його поміняли на Кастраті.
У груповому раунді Ліги Європи "Спартак" і "Легія" грають в одній групі з "Лестером" і "Наполі".
Ліга Європи
1-й тур
15 вересня
"Спартак" (Росія) - "Легія" (Польща) 0:1
Гол: Кастраті, 90+2
- 15 вересня польська "Легія" перед стартовим матчем Ліги Європи проти російського "Спартака" розмістила у Москві рекламні банери.
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