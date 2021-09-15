"Легія" на останніх хвилинах вирвала перемогу над "Спартаком" у Москві в стартовому матчі Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Легії" на виїзді в Москві з рахунком 1:0. Поляки зуміли відібрати нічию у "Спартака" на останніх хвилинах зустрічі. Лірім Кастраті забив переможний гол на 91-й хвилині. Це був перший матч для команд у цьому сезоні Ліги Європи.



Українець Ігор Харатін, який виступає в півзахисті "Легії", провів на полі 59 хвилин. Після цього його поміняли на Кастраті.



У груповому раунді Ліги Європи "Спартак" і "Легія" грають в одній групі з "Лестером" і "Наполі".



Ліга Європи



1-й тур



15 вересня



"Спартак" (Росія) - "Легія" (Польща) 0:1



Гол: Кастраті, 90+2

15 вересня польська "Легія" перед стартовим матчем Ліги Європи проти російського "Спартака" розмістила у Москві рекламні банери.