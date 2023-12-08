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Головна Культура Легкість "Вонки" чи одержимість "Альми..": що подивитися на вихідних
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Легкість "Вонки" чи одержимість "Альми..": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
8 грудня, 2023 п'ятниця
18:00
Культура "Вонка"

Від веселого казкового мюзиклу про шлях вигаданого героя Роальда Дала до розповіді про реальний роман між художником Оскаром Кокошком та фатальною жінкою Альмою Малер

Не пропоную довгого вступу. Пропоную коротку підбірку кіно для вихідних від "Еспресо"

"Вонка" 

У кінотеатрах з 7 грудня

Цей комедійний мюзикл для сімейного перегляду зняв британський режисер Пол Кінґ ("Паддінгтон") за сценарієм, який він написав спільно з Саймоном Фарнебі. В основі сюжету популярний дитячий роман, написаний Роальдом Далем у 1964 році. Але мова про голу фантазію, а не спробу показати розвиток особистості героя.

Як наголошують в українських кінотеатрах, у жовтні 2016 року студія Warner Bros. Pictures придбала права на персонажа й отримала змогу зняти про нього нову стрічку. За словами творців, надихалися фільмом про Віллі Вонку, що вийшов у 1971 році. На головну роль розглядалися кандидатури акторів Тома Холланда, Райана Гослінга та Езри Міллера. Зрештою, режисер обрав Тімоті Шаламе. Проби не знадобились – на записах спектаклів, у яких грав Шаламе у школі, він в достатній мірі продемонстрував свій талант. Основні зйомки проходили в Великобританії.

Західні критики пишуть, що мова про веселий, карколомний старомодний музичний приквел до легендарної історії Роальда Дала. Однак цьому фільму закидають, що він значно привабливіший музикою, аніж історією, і що хоч фільм і створить легкий настрій, але не змусить піднесено ширяти.

Отож "Віллі Вонка як ніхто інший знає, наскільки смачним може бути шоколад. Він чимало часу витратив на вивчення усіх тонкощів приготування. Хлопець з радістю відкрив би магазин, однак на заваді йому стоять старі й скупі власники місцевих кондитерських крамниць".

У ролях: Тімоті Шаламе, Олівія Колман, Метт Лукас, Джим Картер, Кала Лейн, Ровен Аткінсон, Кіґен-Майкл Кі

"Вся краса та кровопролиття"

У кінотеатрах з 7 грудня

"Вся краса та кровопролиття"

Документальний фільм 2022 року американської режисерки Лори Пойтрес, який здобув "Золотого лева" на 79-му Венеційському кінофестивалі. Ця кіноісторія, яка номінувалася на Оскар, BAFTA та ще низку премій, присвячена життю фотохудожниці Нен Ґолдін та падінню родини Саклер - династії фармацевтів, що несе відповідальність за незбагненну кількість загиблих від опіоїдної епідемії.

Режисерка фільму, володарка премії "Оскар" за документальний фільм про Едварда Сноудена "Громадянин чотири" Лора Пойтрас присвятила свою чергову кінороботу відомій фотохудожниці та активістці Нен Голдін, що документувала субкультури ЛГБТ і кризу ВІЛ/СНІДу та заснувала правозахисну групу PAIN (Prescription Addiction Intervention Now) у 2017 році після її власної залежності від оксикодону.

У головних ролях: Нен Голдін, Меган Каплер, Марина Беріо

"Альма й Оскар"

У вибраних кінотеатрах країни з 7 грудня тільки чотири дні

"Альма й Оскар"

Біографічна драма, над якою працювали Австрія, Німеччина, Швейцарія та Чехія, розповідає про роман між австрійським художником-експресіоністом Оскаром Кокошком та однією з найцікавіших та найяскравіших світських дам Австрії початку ХХ століття Альмою Малер. Звісно, не всі сцени фільму мають історичну достовірність, але, поза тим, мова про пристрасть, про яку свого часу говорили не лише в Австрії, а й ширше.

"Нещодавно овдовіла Альма Малер, знана світська дама, спокушає молодого художника Оскара Кокошку, - розповіла про фільм кінокомпанія "Артхаус Трафік". - Невелика сексуальна пригода обертається бурхливим романом. Оскар вважає Альму своєю музою, яка більше служить його чоловічим фантазіям, ніж реальності. Сама Альма теж мисткиня — композиторка. Одержиме прагнення Оскара зробити цю жінку своєю ставить під загрозу її мрію досягти успіху самостійно. Виникає гра влади та залежності, яка веде Альму та Оскара на межу самознищення".

У головних ролях: Емілі Кокс та Валентин Постльмайр

"Криваве узбережжя" (1 сезон)

На Netfliх з 6 грудня

"Криваве узбережжя"

Французький кримінальний серіал номінанта на премію "Сезар" і колишнього поліцейського Олів’є Маршаля знятий з точки зору правоохоронців. У центрі сюжету опальний коп, який разом зі своєю командою кидає виклик злочинному світу. Щоби потенційні шанувальники не страждали від цікавості, а що ж далі, - усі шість епізодів серіалу вийшли відразу.

"Поки жорстокий наркодилер намагається взяти Марсель під контроль,- анонсують стрічку на Netflix, -  капітан поліції приймає у свою шалену команду новеньку, яка має власні плани".

У головних ролях: Тауфік Джаллаб, Жанна Ґурсо, Ніколя Дювошель

"Ілюзія безпеки"

На Netflix з 8 грудня

"Ілюзія безпеки"

Художній фільм режисера Сема Есмейла, що став екранізацією роману "Залиш світ позаду" Румаана Алама. Компанія Netflix анонсувала цей проєкт у 2020 році - ще до публікації роману Алама. На право екранізувати книгу претендували також Apple та Metro-Goldwyn-Maye.

Отож, це мала бути звичайна сімейна відпустка. Однак "сімейний відпочинок у розкішному орендованому будинку набуває зловісного характеру, коли всі пристрої вимикаються через кібератаку, а у двері стукають незнайомці".

У ролях: Джулія Робертс, Магершала Алі, Ітан Гоук, Майгала та Кевін Бейкон.

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