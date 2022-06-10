Легкоатлетка Бех-Романчук з особистим рекордом сезону виграла етап "Діамантової ліги"
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук тріумфувала на етапі "Діамантової ліги" у стрибках в довжину
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На етапі "Діамантової ліги" у Римі Бех-Романчук з особистим рекордом сезону стала найкращою у стрибках в довжину. Українка продемонструвала результат 6.85 метрів в п’ятій спробі.
Другою стала німкеня Малайка Мігамбо. Третя позиція у Куанеши Беркс з США.
Діамантова ліга
Рим, 9 червня
Стрибки в довжину
Жінки
1. Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.85 м.
2. Малайка Мігамбо (Німеччина) – 6.79 м.
3. Куанеша Беркс (США) – 6.77 м.
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