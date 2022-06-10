Про це повідомляє Еспресо.TV.

На етапі "Діамантової ліги" у Римі Бех-Романчук з особистим рекордом сезону стала найкращою у стрибках в довжину. Українка продемонструвала результат 6.85 метрів в п’ятій спробі.

Другою стала німкеня Малайка Мігамбо. Третя позиція у Куанеши Беркс з США.

Діамантова ліга

Рим, 9 червня

Стрибки в довжину

Жінки

1. Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.85 м.

2. Малайка Мігамбо (Німеччина) – 6.79 м.

3. Куанеша Беркс (США) – 6.77 м.

1 червня народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха впевнена, що ми мусимо відплатити ворогу та звільнити нашу країну.

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