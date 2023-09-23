Левандовські організував для "Барселони" неймовірний камбек у матчі проти "Сельти"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Барселони" з рахунком 3:2. Хоча ще станом на 80 хвилину матчу команда Хаві програвала "Сельті" 0:2. Ключову роль у камбеці відіграв Роберт Левандовські, який оформив дубль, забив на 81-й і 85-й хвилинах.

Крапку в матчі поставив Жоау Канселу. Португальський захисник забив переможний м'яч на 89-й хвилині поєдинку.

Ла Ліга

6-й тур

23 вересня

"Барселона" – "Сельта" 3:2

Голи: Левандовські, 81, 85, Канселу, 89 - Странд Ларсен, 19, Дувікас, 76

Ситуація у турнірній таблиці Ла Ліги

Після 6-х матчів "Барселона" та "Жирона", за яку грають Артем Довбик і Віктор Циганков, захопили лідерство у Ла Лізі з 16 балами.

Слідом йде "Реал", але у мадридців 5 матчів і 15 очок. Четверта позиція в "Атлетика" - 13 балів.