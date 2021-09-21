Левандовські виграв "Золоту бутсу", він вперше в кар'єрі став найкращим бомбардиром Європи
Нападнику мюнхенської "Баварії" Роберту Левандовські вручили "Золоту бутсу" - приз найкращому бомбардиру Європи
Про це повідомляє офіційний Instagram "Баварії".
Левандовські подякував свої родині, одноклубникам і тренерам, він переконаний, що без їхньої підтримки не виграв би "Золоту бутсу".
"Я дуже радий, це велика честь. Хочу подякувати моїй родині, партнерам по команді, тренерському штабу і всій "Баварії". Без їхньої підтримки я б не міг завойовувати такі нагороди. У спорті, як і в житті, дуже важливо цінувати один одного, підтримувати один одного, завжди бути чесними один з одним і намагатися бути зразком для наслідування для інших. Ось чому я присвячую цю нагороду всім людям, які поруч зі мною щодня. Я дуже задоволений тим, чого ми досягли разом, як одна команда", - сказав поляк.
У минулому сезоні Бундесліги Роберт Левандовські провів 29 матчів і забив 41 гол. Такий результат допоміг поляку вперше в кар'єрі виграти приз найкращому бомбардирові Європи.
- Нагадаємо, у грудні ФІФА визнала Роберта Левандовські найкращим футболістом світу 2020 року.
- 10 січня Роберт Левандовські став першим футболістом Бундесліги з 1969 року, який забив 20 голів за перші 15 матчів чемпіонату.
- 28 липня стало відомо, що нападник "Баварії" Роберт Левандовські продовжить виступати у мюнхенському топ-клубі.
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