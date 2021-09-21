Левандовські виграв "Золоту бутсу", він вперше в кар'єрі став найкращим бомбардиром Європи

Про це повідомляє офіційний Instagram "Баварії".



Левандовські подякував свої родині, одноклубникам і тренерам, він переконаний, що без їхньої підтримки не виграв би "Золоту бутсу".



"Я дуже радий, це велика честь. Хочу подякувати моїй родині, партнерам по команді, тренерському штабу і всій "Баварії". Без їхньої підтримки я б не міг завойовувати такі нагороди. У спорті, як і в житті, дуже важливо цінувати один одного, підтримувати один одного, завжди бути чесними один з одним і намагатися бути зразком для наслідування для інших. Ось чому я присвячую цю нагороду всім людям, які поруч зі мною щодня. Я дуже задоволений тим, чого ми досягли разом, як одна команда", - сказав поляк.



У минулому сезоні Бундесліги Роберт Левандовські провів 29 матчів і забив 41 гол. Такий результат допоміг поляку вперше в кар'єрі виграти приз найкращому бомбардирові Європи.