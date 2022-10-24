Ліберали закликають Байдена переглянути стратегію щодо України, - The Washington Post
Група з 30 когресменів лівого крила Демократичної партії США в понеділок, 24 жовтня, направила президенту Джо Байдену листа, де закликала переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з РФ
Про це повідомило видання The Washington Post.
Відомо, що в листі демократи закликали Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку США надають Україні, з "дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля з пошуку реалістичних умов для припинення вогню".
Окрім цього, однопартійці президента США висловлюють стурбованість тим, що Вашингтон не веде регулярного діалогу з РФ для припинення затяжної війни, і нагадують про її глобальні наслідки: зростання цін у Сполучених Штатах та небезпеку ядерного удару РФ.
Читайте також: Україна матиме підтримку Британії і США не зважаючи на вибори, - Піонтковський
"Ми не маємо жодних ілюзій щодо труднощів, пов'язаних із залученням Росії, враховуючи її кричуще й незаконне вторгнення в Україну. Якщо є спосіб закінчити війну, зберігши при цьому вільну і незалежну Україну, Америка зобов'язана використовувати всі дипломатичні можливості для підтримки такого рішення, яке буде прийнятним для народу України", – йдеться в листі.
Повідомляється, що лист підписали деякі з найвідоміших представників демократів у Конгресі, зокрема: Джеймі Раскін, Александрія Окасіо-Кортес, Корі Буш та Ільхан Омар.
Це перший подібний заклик до адміністрації Байдена за вісім місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Нагадаємо, 22 жовтня президент США Джо Байден пояснив, чому допомога Україні є важливою для НАТО.
- 24 жовтня американська конгресвумен Мейс заявила, що США не можуть надавати іншим країнам необмежену допомогу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 38.31Продаж 39.38
- Актуальне
- Важливе