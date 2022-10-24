Про це повідомило видання The Washington Post.

Відомо, що в листі демократи закликали Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку США надають Україні, з "дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля з пошуку реалістичних умов для припинення вогню".

Окрім цього, однопартійці президента США висловлюють стурбованість тим, що Вашингтон не веде регулярного діалогу з РФ для припинення затяжної війни, і нагадують про її глобальні наслідки: зростання цін у Сполучених Штатах та небезпеку ядерного удару РФ.

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"Ми не маємо жодних ілюзій щодо труднощів, пов'язаних із залученням Росії, враховуючи її кричуще й незаконне вторгнення в Україну. Якщо є спосіб закінчити війну, зберігши при цьому вільну і незалежну Україну, Америка зобов'язана використовувати всі дипломатичні можливості для підтримки такого рішення, яке буде прийнятним для народу України", – йдеться в листі.

Повідомляється, що лист підписали деякі з найвідоміших представників демократів у Конгресі, зокрема: Джеймі Раскін, Александрія Окасіо-Кортес, Корі Буш та Ільхан Омар.

Це перший подібний заклик до адміністрації Байдена за вісім місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, 22 жовтня президент США Джо Байден пояснив, чому допомога Україні є важливою для НАТО.

24 жовтня американська конгресвумен Мейс заявила, що США не можуть надавати іншим країнам необмежену допомогу.

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