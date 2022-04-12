Лідер "Азова" Андрій Білецький підтвердив хімічну атаку росіян у Маріуполі
Окупанти завдали хімічного удару по фортеці "азовців" - заводу "Азовсталь"
Про це Андрій Білецький розповів у своєму відеозверненні.
Він заявив, що "практичний аспект" атаки невеликий, "троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами", але "без катастрофічних наслідків". "Навіть зброю масового ураження ці ідіоти не можуть використати повноцінно", - заявив Білецький.
"Якщо ж про моральний бік, то це говорить лише про одне: про боягузство, або сц....вість росіян". Білецький нагадав, що застосування хімзброї розпочалося у роки Першої світової війни як вирішення патової ситуації у позиційній війні.
"Вони (росіяни. - Ред.) розуміють, що звістка про це розійдеться усім світом. Що світ дізнається, що вони - терористи, які порушують величезну кількість конвенцій. Це (хіматака. - Ред.) свідчить про те, що вони не можуть взяти Маріуполь, "азовців", українських захисників. І черех це вони впадають у відчай, і їм нічого не залишається, лише використовувати невибіркову, заборонену зброю".
"Вони думають, що проявляють цим силу, а насправді вони демонструють слабкість", - сказав Андрій Білецький.
- Нагадаємо, увечері 11 квітня, полк "Азов" заявив, що Росія використала отруйну речовину проти військових та цивільних в Маріуполі.
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