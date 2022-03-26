Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк потрапив під мінометний вогонь і отримав поранення

Про це виконавець повідомив на сторінці в інстаграмі.



Андрій Хливнюк отримав поранення під час мінометного обстрілу російськими окупантами. Зауважимо, що фактично від початку наступу російських військ співак перебуває у лавах тероборони Києва.



"Наша колона втратила два пікапи, але вірю, що наші волонтери з цим впораються", – написав Хливнюк.



З його повідомлень схоже, що всі бійці вцілили.

"Ось із такими нацистами ви воюєте, ідіоти", – звернувся співак до своєї російської аудиторії.

Нагадаємо, популярний ютубер The Kiffness зробив ремікс на пісню "Ой у лузі червона калина" у виконанні Хливнюка.

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