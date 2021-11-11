Лідер "Динамо" не зіграє за Україну проти Болгарії у товариському матчі

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Із футболістів, які перебувають у розташуванні збірної України, у заявку на товариський матч з Болгарією не потрапили динамівці Микола Шапаренко та Ілля Забарний.

Гра Україна - Болгарія відбудеться сьогодні в Одесі та розпочнеться о 19:30.

Заявка збірної України на матч з Болгарією:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Тарас Качараба, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Віктор Корнієнко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій П'ятов, 13. Данило Сікан, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Довбик, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Тимчик, 19. Денис Гармаш, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.



Нагадаємо, 6 листопада стало відомо, що захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить вирішальний матч збірної України у відборі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що травмованого Віталія Миколенка на лівому фланзі оборони замінить Едуард Соболь.

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