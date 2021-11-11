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Лідер "Динамо" не зіграє за Україну проти Болгарії у товариському матчі

11 листопада, 2021 четвер
10:40
Спорт Микола Шапаренко

Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко пропустить товариську гру збірної України проти Болгарії

Про це повідомляє Українська асоціація футболу

Із футболістів, які перебувають у розташуванні збірної України, у заявку на товариський матч з Болгарією не потрапили динамівці Микола Шапаренко та Ілля Забарний.

Гра Україна - Болгарія відбудеться сьогодні в Одесі та розпочнеться о 19:30. 

Заявка збірної України на матч з Болгарією: 

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Тарас Качараба, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Віктор Корнієнко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій П'ятов, 13. Данило Сікан, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Довбик, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Тимчик, 19. Денис Гармаш, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

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футбол
Збірна України
товариський матч
Микола Шапаренко
Ілля Забарний
збірна Болгарії
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