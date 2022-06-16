Лідер "Ліверпуля" домовився про трансфер у "Баварію"
Мюнхенська "Баварія" усно домовилась про трансфер вінгера "Ліверпуля" Садіо Мане
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Мане та "Баварія" досягли повної усної домовленості щодо контракту. Угода буде підписана на три роки.
"Ліверпуль" знає про рішення сенегальця, тому найближчим часом трансфер перейде в завершальну стадію. Сума угоди повинна скласти 40 млн євро з бонусами, як повідомлялось раніше.
30-річний Садіо Мане є лідером "Ліверпуля". У цьому сезоні форвард зіграв 51 матч, забив 23 голи та віддав 5 асистів.
Трансферна вартість Мане складає 70 млн євро.
- 28 травня у фіналі Ліги чемпіонів "Реал" переміг "Ліверпуль" з рахунком 1:0.
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