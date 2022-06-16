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Головна Спорт Лідер "Ліверпуля" домовився про трансфер у "Баварію"

Лідер "Ліверпуля" домовився про трансфер у "Баварію"

16 червня, 2022 четвер
00:01
Спорт Садіо Мане

Мюнхенська "Баварія" усно домовилась про трансфер вінгера "Ліверпуля" Садіо Мане

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Мане та "Баварія" досягли повної усної домовленості щодо контракту. Угода буде підписана на три роки.

"Ліверпуль" знає про рішення сенегальця, тому найближчим часом трансфер перейде в завершальну стадію. Сума угоди повинна скласти 40 млн євро з бонусами, як повідомлялось раніше.

30-річний Садіо Мане є лідером "Ліверпуля". У цьому сезоні форвард зіграв 51 матч, забив 23 голи та віддав 5 асистів.

Трансферна вартість Мане складає 70 млн євро.

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