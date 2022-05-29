"Реал" переміг "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фінальний матч ЛЧ завершився перемогою "Реалу" з рахунком 1:0. "Ліверпуль" пропустив єдиний м'яч на 59-й хвилині. Переможний гол забив Вінісіус Жуніор.

Для "Реалу" це 14-й трофей Ліги чемпіонів в історії. Вперше у кар'єрі головний кубок Європи здобув українець Андрій Лунін.

"Реал" і "Ліверпуль" за свою історію зустрічались вісім разів. Тричі вигравали англійці, чотири рази іспанці.

На шляху до фіналу "Ліверпуль" у плей-офф пройшов міланський "Інтер", португальську "Бенфіку" та іспанський "Вільярреал".

"Реал" виявився сильнішим за французький ПСЖ, лондонський "Челсі" і англійський "Манчестер Сіті".

Ліга чемпіонів

Фінал

28 травня

"Ліверпуль" (Англія) - "Реал" (Іспанія) - 0:1

Гол: В. Жуніор, 59

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