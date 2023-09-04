Лідер перевороту в Габоні склав президентську присягу та пообіцяв вільні вибори
Генерал Бріс Нгема, лідер габонської військової хунти, став тимчасовим президентом і пообіцяв повернути владу мирним жителям після вільних виборів, проте дату поки не назвав
Про це інформує BBC News.
Нгему привели до присяги, як тимчасовий президент. У промові він не назвав дату закінчення військового правління.
Повідомляється, що на інавгурації з'явилися натовпи радісних мирних жителів - переворот вітали багато, спраглі змін. Протек деякі кажуть, що правління генерала стане продовженням 55-річної династії Бонго. Батько Алі Бонго, Омар, перебував при владі 41 рік, перш ніж помер у 2009 році, а його наступником став син.
Генерал Нгема провів більшу частину своєї кар'єри у найближчому оточенні Бонго і навіть вважається двоюрідним братом Алі Бонго.
Що відомо про переворот у Габоні
30 серпня у Габоні, що на західному узбережжі Центральної Африки, відбувся державний переворот: військові оголосили тимчасового керівника держави, законного президента тримали під домашнім арештом.
Очолив переворот проти Алі Бонго - генерал Бріс Нгема, скинувши президента незабаром після того, як його назвали переможцем спірних виборів.
Це був уже восьмий переворот у колишніх французьких колоніях в Африці за останні три роки.
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що уважно стежать за розвитком подій в Габонській Республіці, оскільки повідомлення про спробу силової зміни легітимної влади є "вкрай тривожними".
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