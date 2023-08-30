У Габоні відбувся держпереворот: військові оголосили про зміну режиму

Про це інформує BBC.

Зазначається, що про захоплення влади військові оголосили на національному телебаченні Габону. Вони заявили, що скасовують результати виборів, у яких виграв Алі Бонго та розпускають "всі інституції республіки". Крім того, вони повідомили про закриття кордонів.

Військові вказали, що їхні дії зумовлені "безвідповідальним, непередбачуваним управлінням, яке призводить до постійного погіршення соціальної згуртованості, що ризикує привести країну до хаосу".

"Ми вирішили захистити мир, поклавши край нинішньому режиму", - заявив один із військових.

Наразі місцеперебування президента Алі Бонго невідоме.

Після їх виступу в ефірі телебачення, у столиці країни, Лібревілі, було чути звуки стрілянини. На думку редактора африканської служби BBC, це свідчить про опір перевороту.

Зазначається, що у разі успіху, це буде вже восьмий переворот у колишніх французьких колоніях в Африці за останні три роки.