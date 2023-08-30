У Габоні відбувся держпереворот: військові оголосили про зміну режиму
У Габоні, що на західному узбережжі Центральної Африки, відбувся державний переворот: військові оголосили про зміну режиму, доля законного президента невідома
Про це інформує BBC.
Зазначається, що про захоплення влади військові оголосили на національному телебаченні Габону. Вони заявили, що скасовують результати виборів, у яких виграв Алі Бонго та розпускають "всі інституції республіки". Крім того, вони повідомили про закриття кордонів.
Військові вказали, що їхні дії зумовлені "безвідповідальним, непередбачуваним управлінням, яке призводить до постійного погіршення соціальної згуртованості, що ризикує привести країну до хаосу".
"Ми вирішили захистити мир, поклавши край нинішньому режиму", - заявив один із військових.
Наразі місцеперебування президента Алі Бонго невідоме.
Після їх виступу в ефірі телебачення, у столиці країни, Лібревілі, було чути звуки стрілянини. На думку редактора африканської служби BBC, це свідчить про опір перевороту.
Зазначається, що у разі успіху, це буде вже восьмий переворот у колишніх французьких колоніях в Африці за останні три роки.
- 26 липня військовий переворот відбувся також у Нігері. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.
- 13 серпня очільник військового перевороту в Нігері Абдурахаман Чіані заявив про готовність до переговорів з Економічним співтовариством західноафриканських держав (ECOWAS).
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