Лідер "Шахтаря" пропустить стартовий матч ЛЧ через релігійне свято
Ізраїльський футболіст "Шахтаря" Манор Соломон не зіграє проти молдовського "Шерифа" у 1-му турі Ліги чемпіонів через релігійне свято Йом Кіпур
Про це повідомляє Ynet.
Манор Соломон пропустить гру з "Шерифом", яка відбудеться 15 вересня у Тирасполі, оскільки в цей день відзначатиметься Йом Кіпур - релігійне свято, під час якого потрібно дотримуватися суворих обмежень - наприклад, не можна їсти, пити і працювати.
Минулого року Соломон з цієї ж причини пропустив матч чемпіонату України проти "Олімпіка".
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Нагадаємо, 11 вересня "Шахтар" переміг у Києві "Дніпро-1" в чемпіонаті України та повернувся на другу позицію.
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