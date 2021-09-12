Лідер "Шахтаря" пропустить стартовий матч ЛЧ через релігійне свято

Про це повідомляє Ynet.

Манор Соломон пропустить гру з "Шерифом", яка відбудеться 15 вересня у Тирасполі, оскільки в цей день відзначатиметься Йом Кіпур - релігійне свято, під час якого потрібно дотримуватися суворих обмежень - наприклад, не можна їсти, пити і працювати.

Минулого року Соломон з цієї ж причини пропустив матч чемпіонату України проти "Олімпіка".

Нагадаємо, 11 вересня "Шахтар" переміг у Києві "Дніпро-1" в чемпіонаті України та повернувся на другу позицію.

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