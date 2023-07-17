Лідера комуністів невизнаного Придністров'я знайшли вбитим
Лідера комуністичної партії невизнаного Придністров'я Олега Хоржана знайшли мертвим у власному домі - ймовірно, його вбили минулої ночі
Про це пише молдовська служба "Радіо Свободи".
Про вбивство повідомив лідер комуністів РФ Геннадій Зюганов.
"Його вбили вдома. Ми вимагаємо негайно розпочати розслідування", – сказав Зюганов.
Однопартієць Хоржана розповів, що його знайшли мертвим у його домашньому офісі в селі Суклея, поблизу Тірасполя, з численними ножовими пораненнями. На момент смерті Хоржану було 47 років.
Так зване МВС Придністров'я повідомляє, що тіло загиблого з ознаками насильницької смерті знайшла його дружина, поруч з "відкритим і порожнім сейфом".
Так звані правоохоронці заявили, що судмедексперт виявив численні рани в області шиї та спини, а також рани голови, нанесені тупим предметом. Одна з версій слідства – Хоржана вбили під час пограбування.
Своєю чергою поліція Молдови повідомила, що Хоржана знайшли застреленим, розпочате розслідування.
Довідково. Олег Хоржан - лідер комуністичної партії невизнаного Придністров'я. Був відомий своїми проросійськими поглядами і виступав за незалежність так званого Придністровʼя. На початку 2000-х влаштував у Тірасполі громадську приймальню від імені лідера комуністичної партії України Петра Симоненка, яка нині є забороненою в Україні.
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