Лідера комуністів невизнаного Придністров'я знайшли вбитим

Про це пише молдовська служба "Радіо Свободи".

Про вбивство повідомив лідер комуністів РФ Геннадій Зюганов.

"Його вбили вдома. Ми вимагаємо негайно розпочати розслідування", – сказав Зюганов.

Однопартієць Хоржана розповів, що його знайшли мертвим у його домашньому офісі в селі Суклея, поблизу Тірасполя, з численними ножовими пораненнями. На момент смерті Хоржану було 47 років.

Так зване МВС Придністров'я повідомляє, що тіло загиблого з ознаками насильницької смерті знайшла його дружина, поруч з "відкритим і порожнім сейфом".

Так звані правоохоронці заявили, що судмедексперт виявив численні рани в області шиї та спини, а також рани голови, нанесені тупим предметом. Одна з версій слідства – Хоржана вбили під час пограбування.

Своєю чергою поліція Молдови повідомила, що Хоржана знайшли застреленим, розпочате розслідування.

Довідково. Олег Хоржан - лідер комуністичної партії невизнаного Придністров'я. Був відомий своїми проросійськими поглядами і виступав за незалежність так званого Придністровʼя. На початку 2000-х влаштував у Тірасполі громадську приймальню від імені лідера комуністичної партії України Петра Симоненка, яка нині є забороненою в Україні.