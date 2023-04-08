Лідери обох партій Сенату США закликали РФ звільнити репортера WSJ
Лідери Демократичної і Республіканської партій у верхній палаті Конгресу США виступили зі спільною заявою, у якій засудили затримання журналіста Гершковича та закликали негайно його звільнити
Спільна заява сенаторів оприлюднена у відкритому доступі в п’ятницю, передає Укрінформ.
"Ми рішуче засуджуємо незаконне затримання громадянина США й репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича та вимагаємо негайного звільнення цього відомого у світі й шанованого незалежного журналіста", – наголошується в документі.
При цьому підкреслюється, що від моменту затримання репортера "російська влада не надала жодних перевірених доказів для підтвердження своїх сфабрикованих звинувачень". Крім того, сенатори звинуватили владу РФ у тому, що вона відмовила посольству США в доступі до американського громадянина, що розцінюється як порушення міжнародного права.
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