Про це вона завила у своєму зверненні 10 жовтня.

Вона пропонує Україні створити політичний та дипломатичний альянс з демократичною Білоруссю, яка не підкорюється владі Олександра Лукашенка.

"Ми пропонуємо Україні та українському народу збудувати альянс з демократичною Білоруссю. Вести боротьбу разом та підтримувати білоруський спротив. Об'єднаний перехідний кабінет готовий до співпраці з Україною та встановлення дипломатичних і політичних відносин", - сказала Тихановська.

Тихановська наголосила, що білоруси завжди будуть з народом України й не варто ототожнювати їх з Лукашенком. Вона звинуватила його в запуску ракет з Білорусі по території України та розгортанні спільного регіонального угруповання військ разом з Путіним.

"Це він та Путін втягують нашу країну в війну і наголошують, що небезпека йде з боку України", - сказала Світлана Тихановська.

Лідерка опозиції також наголосила, що "Лукашенко - ганьба Білорусі", і що він давно вже не приймає самостійних рішень, це за нього робить Кремль. Тихановська оголосила про необхідність для Білорусі вийти з воєнних, політичних та економічних союзів з РФ, які перешкоджають національним інтересам країни.

"Українці та білоруси не вороги, ми разом воюємо з одним і тим самим злом", - заявила вона.

5 жовтня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вже зверталася до України та попросила про підтримку.

10 жовтня президент Росії Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb