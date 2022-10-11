Лідерка білоруської опозиції Тихановська запропонувала створити альянс між Україною та Об'єднаним перехідним кабінетом Білорусі
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська запропонувала президенту України Володимиру Зеленському створити альянс з Об'єднаним перехідним кабінетом Білорусі
Про це вона завила у своєму зверненні 10 жовтня.
Вона пропонує Україні створити політичний та дипломатичний альянс з демократичною Білоруссю, яка не підкорюється владі Олександра Лукашенка.
"Ми пропонуємо Україні та українському народу збудувати альянс з демократичною Білоруссю. Вести боротьбу разом та підтримувати білоруський спротив. Об'єднаний перехідний кабінет готовий до співпраці з Україною та встановлення дипломатичних і політичних відносин", - сказала Тихановська.
Тихановська наголосила, що білоруси завжди будуть з народом України й не варто ототожнювати їх з Лукашенком. Вона звинуватила його в запуску ракет з Білорусі по території України та розгортанні спільного регіонального угруповання військ разом з Путіним.
"Це він та Путін втягують нашу країну в війну і наголошують, що небезпека йде з боку України", - сказала Світлана Тихановська.
Лідерка опозиції також наголосила, що "Лукашенко - ганьба Білорусі", і що він давно вже не приймає самостійних рішень, це за нього робить Кремль. Тихановська оголосила про необхідність для Білорусі вийти з воєнних, політичних та економічних союзів з РФ, які перешкоджають національним інтересам країни.
"Українці та білоруси не вороги, ми разом воюємо з одним і тим самим злом", - заявила вона.
- 5 жовтня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вже зверталася до України та попросила про підтримку.
- 10 жовтня президент Росії Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.
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