Лукашенко та Путін домовилися про розгортання спільного фронту
Президент Росії Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ
Про це повідомляють російські та білоруські ЗМІ.
Лукашенко зазначив, що "у зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави" президенти Росії та Білорусі домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь.
"Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угруповання Союзної держави. Основа (я завжди про це говорив) цього угруповання - армія, Збройні Сили Республіки Білорусь. Повинен вас інформувати, що формування цього угруповання почалося. Воно йде вже, на мою думку, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання", - зазначив Лукашенко.
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