"Ми просимо вашої підтримки": Світлана Тихановська звернулася до України
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до України та попросила про підтримку
Про це вона заявила на Варшавському безпековому форумі, цитує Укрінформ.
Вона сказала, що зараз триває боротьба з диктатурою, боротьба за цінності, демократію та свободу. Також білоруська опозиціонерка попросила української підтримки.
"Без вільної України не буде вільної Білорусі... Ми не просимо вас воювати замість нас. Ми просимо вашої підтримки, щоб дати нам сили боротися", - наголосила Тихановська.
Також вона закликала міжнародну спільноту продовжувати тиснути на білоруський режим.
- 29 вересня опозиція Білорусі заявила, що Лукашенко готує країну до війни проти України.
- Згодом, 4 жовтня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у "спецоперації" в Україні.
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