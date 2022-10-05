Про це вона заявила на Варшавському безпековому форумі, цитує Укрінформ.

Вона сказала, що зараз триває боротьба з диктатурою, боротьба за цінності, демократію та свободу. Також білоруська опозиціонерка попросила української підтримки.

"Без вільної України не буде вільної Білорусі... Ми не просимо вас воювати замість нас. Ми просимо вашої підтримки, щоб дати нам сили боротися", - наголосила Тихановська.

Також вона закликала міжнародну спільноту продовжувати тиснути на білоруський режим.

29 вересня опозиція Білорусі заявила, що Лукашенко готує країну до війни проти України.

Згодом, 4 жовтня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у "спецоперації" в Україні.

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