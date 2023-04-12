Ліга чемпіонів: "Інтер" переграв "Бенфіку" у першому чвертьфіналі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив в Португалії, закінчився з рахунком 0:2. За "Інтер" у ворота "Бенфіки" забили Ніколо Барелла та Ромелу Лукаку, який реалізував пенальті.

У середу, 19 квітня, "Інтер" та "Бенфіка" зустрінуться у повторному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Півфінали ЛЧ відбудуться 9/10 та 16/17 травня. Фінал пройде 10 червня.

Ліга чемпіонів

Чвертьфінал. Перший матч

11 квітня

"Бенфіка" (Португалія) - "Інтер" (Італія) 0:2

Голи: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пен.)