Ліга чемпіонів: "Інтер" переграв "Бенфіку" у першому чвертьфіналі
У першій чвертьфінальній грі Ліги чемпіонів італійський "Інтер" виявився кращим за португальську "Бенфіку"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив в Португалії, закінчився з рахунком 0:2. За "Інтер" у ворота "Бенфіки" забили Ніколо Барелла та Ромелу Лукаку, який реалізував пенальті.
У середу, 19 квітня, "Інтер" та "Бенфіка" зустрінуться у повторному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Півфінали ЛЧ відбудуться 9/10 та 16/17 травня. Фінал пройде 10 червня.
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал. Перший матч
11 квітня
"Бенфіка" (Португалія) - "Інтер" (Італія) 0:2
Голи: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пен.)
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