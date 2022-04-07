Ліга чемпіонів: результати матчів середи
У середу, 6 квітня, були зіграні ще два матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал
5 квітня
"Челсі" (Англія) - "Реал" (Іспанія) 1:3
Голи: Хаверц, 40 - Бензема, 21, 24, 46
"Вільярреал" (Іспанія) - "Баварія (Німеччина) 1:0
Гол: Груневелд, 8
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