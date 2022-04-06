Ліга чемпіонів: результати матчів вівторка
У вівторок, 5 квітня, були зіграні два чвертьфінальних матчі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал
5 квітня
"Манчестер Сіті" (Англія) - "Атлетико" (Іспанія) 0:1
Гол: Де Брюйне, 70
"Бенфіка" (Португалія) - "Ліверпуль" (Англія) 1:3
Голи: Нуньєс, 49 - Конате, 17, Мане, 34, Л. Діас, 87
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