Ліга чемпіонів: результати матчів вівторка

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Ліга чемпіонів



Чвертьфінал



5 квітня



"Манчестер Сіті" (Англія) - "Атлетико" (Іспанія) 0:1



Гол: Де Брюйне, 70

Нуньєс, 49 - Конате, 17, Мане, 34, Л. Діас, 87

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