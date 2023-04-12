Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 11 квітня
У вівторок, 11 квітня, були зіграні стартові матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал. Перший матч
11 квітня
"Манчестер Сіті" - "Баварія" 3:0
Голи: Родрі, 27, Б. Сілва, 70, Холанд, 76
"Бенфіка" (Португалія) - "Інтер" (Італія) 0:2
Голи: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пен.)
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