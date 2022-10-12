Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

4-й тур

11 жовтня

Група E

"Мілан" (Італія) - "Челсі" (Англія) 2:0

Голи: Жоржиньйо, 21 (пен.), Обамеянг, 34

"Динамо" (Хорватія) - "Зальцбург" (Австрія) 1:1

Голи: Любічич, 40 - Зайвальд, 12

Група F

"Шахтар" (Україна) - "Реал" (Іспанія) 1:1

Голи: Зубков, 46 - Рюдігер, 90+5

"Селтік" (Шотландія) - "Лейпциг" (Німеччина) 0:2

Голи: Вернер, 75, Форсберг, 84

Група G

"Копенгаген" (Данія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 0:0

"Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Севілья" (Іспанія) 1:1

Голи: Беллінгем, 35 - Ньянзу, 18

Група H

"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - "Ювентус" (Італія) 2:0

Голи: Ацілі, 7, 42

ПСЖ (Франція) - "Бенфіка" (Португалія) 1:1

Голи: Мбаппе, 40 (пен.) - Жоау Маріу, 62 (пен.)

11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.

У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг італійський "Мілан".

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