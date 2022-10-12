Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 11 жовтня
У вівторок, 11 жовтня, були зіграні вісім матчів 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
4-й тур
11 жовтня
Група E
"Мілан" (Італія) - "Челсі" (Англія) 2:0
Голи: Жоржиньйо, 21 (пен.), Обамеянг, 34
"Динамо" (Хорватія) - "Зальцбург" (Австрія) 1:1
Голи: Любічич, 40 - Зайвальд, 12
Група F
"Шахтар" (Україна) - "Реал" (Іспанія) 1:1
Голи: Зубков, 46 - Рюдігер, 90+5
"Селтік" (Шотландія) - "Лейпциг" (Німеччина) 0:2
Голи: Вернер, 75, Форсберг, 84
Група G
"Копенгаген" (Данія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 0:0
"Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Севілья" (Іспанія) 1:1
Голи: Беллінгем, 35 - Ньянзу, 18
Група H
"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - "Ювентус" (Італія) 2:0
Голи: Ацілі, 7, 42
ПСЖ (Франція) - "Бенфіка" (Португалія) 1:1
Голи: Мбаппе, 40 (пен.) - Жоау Маріу, 62 (пен.)
- 11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.
- У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг італійський "Мілан".
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