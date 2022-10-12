"Челсі" у більшості переграв "Мілан" в Лізі чемпіонів
У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг італійський "Мілан"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Челсі" з рахунком 2:0. "Мілан" залишився вдесятьох вже на старті зустрічі. Фікайо Томорі намагався руками зупинити Мейсона Маунта, який виходив віч-на-віч з голкіпером.
Суддя вирішив, що англійський захисник порушував правила і показав йому червону картку. Арбітр також поставив пенальті у ворота "Мілана", який реалізував Жоржиньйо.
За декілька хвилин П'єр-Емерік Обамеянг подвоїв перевагу "Челсі" - 2:0.
Після 4-х турів групового раунду "Челсі" має 7 очок та лідирує в групі E. "Мілан" з 4 пунктами - третій. В австрійського "Зальцбурга" 6 балів, а у загребського "Динамо" - 4.
У 5-му турі ЛЧ "Челсі" зіграє проти "Зальцбурга", а "Мілан" з "Динамо". Матчі пройдуть 25 жовтня.
Ліга чемпіонів
4-й тур. Група E
11 жовтня
"Мілан" (Італія) - "Челсі" (Англія) 2:0
Голи: Жоржиньйо, 21 (пен.), Обамеянг, 34
- 11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.3
Купівля 40.3Продаж 41.3
-
EUR
Купівля 38.72Продаж 39.95
- Актуальне
- Важливе