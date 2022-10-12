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"Челсі" у більшості переграв "Мілан" в Лізі чемпіонів

12 жовтня, 2022 середа
00:20
Спорт Фікайо Томорі

У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг італійський "Мілан"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Матч закінчився перемогою "Челсі" з рахунком 2:0. "Мілан" залишився вдесятьох вже на старті зустрічі. Фікайо Томорі намагався руками зупинити Мейсона Маунта, який виходив віч-на-віч з голкіпером.

Суддя вирішив, що англійський захисник порушував правила і показав йому червону картку. Арбітр також поставив пенальті у ворота "Мілана", який реалізував Жоржиньйо.

За декілька хвилин П'єр-Емерік Обамеянг подвоїв перевагу "Челсі" - 2:0.

Після 4-х турів групового раунду "Челсі" має 7 очок та лідирує в групі E. "Мілан" з 4 пунктами - третій. В австрійського "Зальцбурга" 6 балів, а у загребського "Динамо" - 4. 

У 5-му турі ЛЧ "Челсі" зіграє проти "Зальцбурга", а "Мілан" з "Динамо". Матчі пройдуть 25 жовтня.

Ліга чемпіонів

4-й тур. Група E

11 жовтня

"Мілан" (Італія) - "Челсі" (Англія) 2:0

Голи: Жоржиньйо, 21 (пен.), Обамеянг, 34

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футбол
Ліга чемпіонів
Челсі
Мілан
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