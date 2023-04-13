Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 12 квітня
У середу, 12 квітня, були зіграні два матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал. Перші матчі
12 квітня
"Реал" (Іспанія) - "Челсі" (Англія) 2:0
Голи: Бензема, 22, Асенсіо, 74
Вилучення: Чілвелл, 59
"Мілан" (Італія) - "Наполі" (Італія) 1:0
Гол: Беннасер, 40
Вилучення: Замбо Ангісса, 74 (друга жовта картка)
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