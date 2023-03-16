Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 15 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Минулого тижня у чвертьфінал Ліги чемпіонів вийшли лондонський "Челсі", португальська "Бенфіка", італійський "Мілан" та мюнхенська "Баварія".

Після матчів вівторка,14 березня, в наступний раунд пройшли англійський "Манчестер Сіті" та міланський "Інтер". Сьогодні останні путівки у чвертьфінал оформили мадридський "Реал" та італійський "Наполі".

Жеребкування чвертьфіналу відбудеться 17 березня.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

15 березня

"Реал" (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія) 1:0

Гол: Бензема, 79

Перший матч - 5:2

"Наполі" (Італія) - "Айнтрахт" (Німеччина) 3:0

Голи: Осімхен, 45+2, 52, Зелінські, 64 (пен.)

Перший матч - 2:0