Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 18 квітня
У вівторок, 18 квітня, визначились два перших півфіналісти Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Ліги чемпіонів "Реал" зустрінеться з переможцем матчу "Ман Сіті" - "Баварія". На "Мілан" чекає поєдинок проти кращого з пари "Інтер" - "Бенфіка".
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал. Другий матч
18 квітня
"Челсі" (Англія) - "Реал" (Іспанія) 0:2
Голи: Родріго, 58, 80
Перший матч - 0:2
"Наполі" (Італія) - "Мілан" (Італія) 1:1
Голи: Осімхен, 90+3 - Жиру, 43
Перший матч - 0:1
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