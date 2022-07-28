Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
У середу, 27 липня, були зіграні 6 матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 2-й раунд
27 липня
"Олімпіакос" (Греція) - "Маккабі Хайфа" (Ізраїль) 0:4 (Перший матч - 1:1)
Голи: Чері, 5, П'єрро, 61, 65, Абу Фані, 87
"Слован" (Словаччина) - "Ференцварош" (Туреччина) 1:4 (2:1)
Голи: Де Марко, 70 - Болі, 20, Захаріассен, 31, Траоре, 89, Лаїдуні, 90+5
"Цюрих" (Швейцарія) - "Карабах" (Азербайджан) 2:2 (2:3)
Голи: Медвєдєв, 5 (авт.), Сантіні, 90+5 - Каді, 56, Овсу, 98
"Фенербахче" (Туреччина) - "Динамо" (Україна) 1:2 (Перший матч - 0:0)
Голи: Салай, 89 - Буяльський, 57, Караваєв, 114
"Мальме" (Швеція) - "Жальгіріс" (Литва) 0:2 (0:1)
Голи: Оєвусі, 34, Олівейра, 52
"Буде/Глімт" (Норвегія) - "Лінфінлд" (Північна Ірландія) 8:0 (0:1)
Голи: Ветлессен, 7, Боніфейс, 21 (пен.), Пеллегріно, 25, 54 (пен.), Сатнес, 29, Еспейорд, 52, 88, Сампстед, 73
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