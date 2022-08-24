Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 23 серпня, були зіграні 3 матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після матчів вівторка місця у груповому етапі ЛЧ отримали португальська "Бенфіка", ізраїльський "Маккабі Хайфа" та чеська "Вікторія Плзень".
У Лізі Європи зіграє київське "Динамо", сербська "Црвена Звезда" та азербайджанський "Карабах".
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. Раунд плей-офф. Повторні матчі
23 серпня
"Бенфіка" (Португалія) - "Динамо" (Україна) 3:0 (Перший матч - 2:0)
Голи: Отаменді, 26, Рафа Сілва, 40, Нерес 43
"Црвена Звезда" (Сербія) - "Маккабі Хайфа" (Ізраїль) 2:2 (Перший матч - 2:3)
Голи: Пешич, 27, Іванич, 43 - Сундгрен, 45+5, Павков, 90 (авт.)
"Вікторія Плзень" (Чехія) - "Карабах" (Азербайджан) 2:1 (Перший матч - 0:0)
Голи: Копіц, 28, Клімент, 73 - Озобич, 38
- 23 серпня у матчі-відповіді плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло португальській "Бенфіці".
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