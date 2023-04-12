Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 12 квітня
У середу, 12 квітня, будуть зіграні два матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал. Перші матчі
12 квітня
22:00 "Реал" (Іспанія) - "Челсі" (Англія)
22:00 "Мілан" (Італія) - "Наполі" (Італія)
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