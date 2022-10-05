Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 5 жовтня
У середу, 5 жовтня, будуть зіграні 8 матчів 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
3-й тур
5 жовтня
Група E
19:45 - "Зальцбург" (Австрія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)
22:00 - "Челсі" (Англія) - "Мілан" (Італія)
Група F
19:45 - "Лейпциг" (Німеччина) - "Селтик" (Шотландія)
22:00 - "Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна)
Група G
22:00 - "Севілья" (Іспанія) - "Борусія Д" (Німеччина)
22:00 - "Ман Сіті" (Англія) - "Копенгаген" (Данія)
Група H
22:00 - "Бенфіка" (Португалія) - ПСЖ (Франція)
22:00 - "Ювентус" (Італія) - "Маккабі Хайфа" (Ізраїль)
Прямі трансляцій усіх матчів на Megogo
- 14 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию зі шотландським "Селтіком".
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