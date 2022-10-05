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Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 5 жовтня

5 жовтня, 2022 середа
05:27
Спорт Мар'ян Швед, Шахтар, Ліга чемпіонів

У середу, 5 жовтня, будуть зіграні 8 матчів 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Ліга чемпіонів 

3-й тур

5 жовтня

Група E

19:45 - "Зальцбург" (Австрія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 

22:00 - "Челсі" (Англія) - "Мілан" (Італія)

Група F

19:45 - "Лейпциг" (Німеччина) - "Селтик" (Шотландія)

22:00 - "Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна) 

Група G 

22:00 - "Севілья" (Іспанія) - "Борусія Д" (Німеччина)

22:00 - "Ман Сіті" (Англія) - "Копенгаген" (Данія)

Група H 

22:00 - "Бенфіка" (Португалія) - ПСЖ (Франція) 

22:00 - "Ювентус" (Італія) - "Маккабі Хайфа" (Ізраїль) 

Прямі трансляцій усіх матчів на Megogo

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футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
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