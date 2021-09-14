Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій вівторка

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У групі з "Динамо" і "Бенфікою" в цій Лізі чемпіонів також виступають "Барселона" та "Баварія". Сьогодні особливу увагу українських фанів викликає матч "Вільярреал" - "Аталанта", де зіграє Руслан Малиновський.



Матч "Динамо" - "Бенфіка" пройде на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві. Початок о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.



Транслюватиме всі єврокубкові матчі медіасервіс Megogo.



Ліга чемпіонів



1-й тур



14 вересня



19:45 "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед"(Англія)



19:45 "Севілья" (Іспанія) - "Зальцбург" (Австрія)



22:00 "Динамо" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія)



22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина)



22:00 "Вільярреал" (Іспанія) - "Аталанта" (Італія)



22:00 "Лілль" (Франція) - "Вольфсбург" (Німеччина)



22:00 "Мальме" (Швеція) - "Ювентус" (Італія)



22:00 "Челсі" (Англія) - "Зеніт" (Росія)

13 вересня головний тренер "Бенфіки" Жорже Жезуш заявив, що ставить "Динамо" на одному рівні з "Барселоною" та "Баварією".

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