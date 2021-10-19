Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій вівторка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні свій матч у Лізі чемпіонів проведе донецький "Шахтар", у суперниках мадридський "Реал", у якому грає Андрій Лунін.



Українці з особливою увагою також будуть стежити за матчем "Ман Сіті" - "Брюгге", де гратиме Олександр Зінченко та Едуард Соболь. Свій матч зіграє "Шериф" Юрія Вернидуба.



Усі матчі транслює медіасервіс Megogo.



Ліга чемпіонів



3-й тур



18 жовтня



Група А



19:45 "Брюгге" (Бельгія) - "Манчестер Сіті" (Англія)



22:00 ПСЖ (Франція) - "РБ Лейпциг" (Німеччина)

Група В22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія)22:00 "Порту" (Португалія) - "Мілан" (Італія)Група С19:45 "Бешикташ" (Туреччина) - "Спортинг" (Португалія)22:00 "Аякс" (Нідерланди) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)Група D22:00 "Інтер" (Італія) - "Шериф" (Молдова)

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