Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій вівторка
У вівторок, 19 жовтня, будуть зіграні 8 матчів 3-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні свій матч у Лізі чемпіонів проведе донецький "Шахтар", у суперниках мадридський "Реал", у якому грає Андрій Лунін.
Українці з особливою увагою також будуть стежити за матчем "Ман Сіті" - "Брюгге", де гратиме Олександр Зінченко та Едуард Соболь. Свій матч зіграє "Шериф" Юрія Вернидуба.
Усі матчі транслює медіасервіс Megogo.
Ліга чемпіонів
3-й тур
18 жовтня
Група А
19:45 "Брюгге" (Бельгія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
22:00 ПСЖ (Франція) - "РБ Лейпциг" (Німеччина)
Група В
22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія)
22:00 "Порту" (Португалія) - "Мілан" (Італія)
Група С
19:45 "Бешикташ" (Туреччина) - "Спортинг" (Португалія)
22:00 "Аякс" (Нідерланди) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)
Група D
22:00 "Шахтар" (Україна) - "Реал" (Іспанія)
22:00 "Інтер" (Італія) - "Шериф" (Молдова)
- 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера".
- Після цього молдавський "Шериф" сенсаційно переміг мадридський "Реал".
- 18 жовтня головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті оголосив заявку своєї команди на матч зі "Шахтарем" у 3-му турі Ліги чемпіонів.
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