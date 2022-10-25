Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 25 жовтня
У вівторок, 25 жовтня, у 5-му турі Ліги чемпіонів у матчі суперників "Шахтаря" по групі F іспанський "Реал" зіграє у гостях з німецьким "Лейпцигом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" у 5-му турі зустрінеться в Глазго із "Селтіком". Після 4-х турів український клуб має 5 очок та посідає у групі F третє місце. Шотландці з 1 пунктом на четвертій позиції.
"Реал" з 10 балами лідирує та достроково гарантував собі місце у плей-офф. "Лейпциг" з 6 очками - другий. У 5-му турі німці зіграють проти іспанців на своєму полі.
Ліга чемпіонів
5-й тур
25 жовтня
Група E
19:45 - "Зальцбург" (Австрія) - "Челсі" (Англія)
22:00 - "Динамо" (Хорватія) - "Мілан" (Італія)
Група F
22:00 - "Селтік" (Шотландія) - "Шахтар" (Україна)
22:00 - "Лейпциг" (Німеччина) - "Реал" (Іспанія)
Група G
19:45 - "Севілья" (Іспанія) - "Копенгаген" (Данія)
22:00 - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія)
Група H
22:00 - ПСЖ (Франція) - "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль)
22:00 - "Бенфіка" (Португалія) - "Ювентус" (Італія)
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11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.
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