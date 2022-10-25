Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 25 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" у 5-му турі зустрінеться в Глазго із "Селтіком". Після 4-х турів український клуб має 5 очок та посідає у групі F третє місце. Шотландці з 1 пунктом на четвертій позиції.

"Реал" з 10 балами лідирує та достроково гарантував собі місце у плей-офф. "Лейпциг" з 6 очками - другий. У 5-му турі німці зіграють проти іспанців на своєму полі.

Ліга чемпіонів

5-й тур

25 жовтня

Група E

19:45 - "Зальцбург" (Австрія) - "Челсі" (Англія)

22:00 - "Динамо" (Хорватія) - "Мілан" (Італія)

Група F

22:00 - "Селтік" (Шотландія) - "Шахтар" (Україна)

22:00 - "Лейпциг" (Німеччина) - "Реал" (Іспанія)

Група G

19:45 - "Севілья" (Іспанія) - "Копенгаген" (Данія)

22:00 - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія)

Група H

22:00 - ПСЖ (Франція) - "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль)

22:00 - "Бенфіка" (Португалія) - "Ювентус" (Італія)

11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb