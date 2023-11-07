Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 7 листопада
У вівторок, 7 листопада відбудуться вісім матчів 4-го туру Ліги чемпіонів, "Шахтар" зіграє з "Барселоною", а в іншому матчі групи H "Порту" прийматиме "Антверпен"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
4-й тур
7 листопада
19:45 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Ньюкасл" (Англія)
19:45 "Шахтар" (Україна) - "Барселона" (Іспанія)
22:00 "Атлетик" (Іспанія) - "Селтік" (Шотландія)
22:00 "Лаціо" (Італія) - "Феєнорд" (Нідерланди)
22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Янг Бойз" (Швейцарія)
22:00 "Мілан" (Італія) - ПСЖ (Франція)
22:00 "Порту" (Португалія) - "Антверпен" (Бельгія)
22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) - "Лейпциг" (Німеччина)
Трансляції усіх матчів доступні на Megogo
Як "Шахтар" виступає у Лізі чемпіонів-2023/24
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани у гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" у гостях з рахунком 1:2.
Який вигляд має турнірна таблиця групи H після першого кола
За підсумками трьох турів "Шахтар" має 3 очка та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрав 6 очок і посідає другу позицію. "Антверпен" не здобув жодного пункту та йде четвертим.
Якщо "Шахтар" закінчить груповий раунд на третій позиції, то потрапить до плей-офф Ліги Європи. Дві найкращі команди продовжать боротьбу в 1/8 фіналу ЛЧ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.72
- EUR Купівля 39.58Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе