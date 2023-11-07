Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 7 листопада

Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 7 листопада

7 листопада, 2023 вiвторок
11:39
Спорт Араухо (праворуч), Барселона - Шахтар

У вівторок, 7 листопада відбудуться вісім матчів 4-го туру Ліги чемпіонів, "Шахтар" зіграє з "Барселоною", а в іншому матчі групи H "Порту" прийматиме "Антверпен"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Ліга чемпіонів

4-й тур

7 листопада

19:45 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Ньюкасл" (Англія)

19:45 "Шахтар" (Україна) - "Барселона" (Іспанія)

22:00 "Атлетик" (Іспанія) - "Селтік" (Шотландія)

22:00 "Лаціо" (Італія) - "Феєнорд" (Нідерланди)

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Янг Бойз" (Швейцарія)

22:00 "Мілан" (Італія) - ПСЖ (Франція)

22:00 "Порту" (Португалія) - "Антверпен" (Бельгія)

22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) - "Лейпциг" (Німеччина) 

Трансляції усіх матчів доступні на Megogo

 Як "Шахтар" виступає у Лізі чемпіонів-2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани у гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2. 

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" у гостях з рахунком 1:2. 

Який вигляд має турнірна таблиця групи H після першого кола

За підсумками трьох турів "Шахтар" має 3 очка та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрав 6 очок і посідає другу позицію. "Антверпен" не здобув жодного пункту та йде четвертим. 

Якщо "Шахтар" закінчить груповий раунд на третій позиції, то потрапить до плей-офф Ліги Європи. Дві найкращі команди продовжать боротьбу в 1/8 фіналу ЛЧ.

футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
Барселона
Мілан
Борусія
Манчестер Сіті
ПСЖ
Порту
Читайте також:
Путін
5 листопада, 2023 неділя
Путін домовляється про спорудження бази у Лівії, що загрожуватиме усій Європі, - Bloomberg
Габріелюс Ландсбергіс
4 листопада, 2023 субота
"Наші діти будуть проклинати нас у тих окопах, які ми їм копаємо": очільник МЗС Литви висловився про мир з РФ
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
5 листопада, 2023 неділя
Як ФСБ готує свої ІПСО, фальшуючи Шевченка
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.72
  • EUR
    Купівля 39.58
    Продаж 40.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 листопада
11:43
В.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв
Кабмін передасть костел св. Миколая у Києві у користування Римсько-католицькій церкві, - МКІП
11:40
Сергій Наєв
Ворожі ДРГ пробують заходити на прикордоння Чернігівщини й Сумщини по 9-10 разів на місяць, – Наєв
11:34
Сектор Гази
З сектора Гази сьогодні евакуюють 101 українця, - посол Корнійчук
11:20
Британія нафта
У Британії 127 компаній зізналися у порушенні санкцій проти РФ
11:17
російська спецтехніка для ремонту
Росіяни перекидають через окуповану Євпаторію військову спецтехніку для ремонту бойових авто, - рух "Атеш"
11:06
на фото: галактика
Учені зі США виявили найдавнішу чорну діру: важить, як галактика і далі росте
10:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Смерть помічника Залужного – випадковість чи вбивство, та чому Бельгія блокує мільярди російських євро для допомоги Україні. Акценти світових ЗМІ 7 листопада
10:49
Георгій Судаков та Фермін Лопес (в центрі), Барселона - Шахтар
"Шахтар" - "Барселона": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
10:49
сектор Гази
У ХАМАС заявили, що в Газі загинули понад 10 тис. цивільних, 70% біженців живуть у притулках ООН
10:44
У Києві автомобіль збив військовослужбовицю на блокпості
10:41
Партнерський матеріал
Українські військові отримали чергову партію БПЛА Punisher
10:38
Навів "Іскандер" на житловий квартал у Харкові
Навів "Іскандер" на житловий квартал у Харкові: СБУ оголосила підозру місцевому жителю
10:33
електроенергія
Внески донорів до Фонду підтримки енергетики України сягнули понад €322 млн
10:24
корабель рф
Британська розвідка оцінила, які наслідки для РФ матиме український удар по кораблю "Аскольд" у Керчі
10:22
Ексклюзив
Бахмут, ЗСУ
На Бахмутському напрямку РФ економить боєприпаси артилерії, проте активно використовує дрони-камікадзе та РЕБи, - пресофіцер 3-ї ОШБ Бородін 
10:08
Анонс
Open Zakarpattia
На форумі Re:Open Zakarpattia 2023 обговорять ідеї для розвитку регіону та шлях України до НАТО і ЄС
10:01
OPINION
Тарас Шамайда
Україна перетворилася на "офісно-президентську республіку"
09:45
Ілюстративне фото
Росіяни переміщують техніку з окупованого Маріуполя до Токмака, - Андрющенко
09:43
Олаф Шольц
Німеччина вводить жорсткішу міграційну політику
09:40
Олександр Сорос і Денис Шмигаль
Шмигаль обговорив відновлення України з командою Олександра Сороса
09:37
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 листопада: за скільки можна купити долар та євро в обмінниках
09:28
Ексклюзив
Знешкодження ворожої ДРГ
На півночі ДПСУ посилила протидію ворожим дронам, прикордонники глушать сигнал рашистів
09:21
на фото мобільні групи ППО
Нарощення мобільних вогневих груп з протидії російським дронам – це вимушений крок, - Ігнат
09:14
Укрзалізниця, Львівський вокзал
Мінреінтеграції за жовтень спрямувало понад 20 млн грн на виплати евакуйованим
08:49
Румунія
Румунія і далі надаватиме підтримку Україні, попри ознаки втоми від війни в Європі, - прем'єр Чолаку
08:45
Російський корабель тихоокеанського флоту
РФ утримує у Чорному морі 4 кораблі: ракетоносіїв немає
08:22
електроенергія
На ТОТ Херсонщини окупанти мінують критичну інфраструктуру, - ГУР
08:22
саміт G7 у Хіросімі
Підтримка України з боку G7 не послабиться попри загострення конфлікту на Близькому Сході, - МЗС Японії
08:22
Ексклюзив
евакуація дітей
"Зіткнулися з нерозумінням батьків": очільник Куп'янської РВА про обов'язкову евакуацію дітей з регіону
08:05
OPINION
Сергій Висоцький
Убивство помічника Головкома Частякова — це атака на Залужного
08:01
Міненерго й американська асоціація спільно розвиватимуть водневу енергетику в Україні
Міненерго й американська асоціація спільно розвиватимуть водневу енергетику в Україні
07:50
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Росія може вивести у Чорне море кораблі з 56 ракетами типу "Калібр", - Гуменюк
07:42
Наслідки російського обстрілу НІкопольщини 7 листопада
Окупанти обстріляли з артилерії Нікопольщину: постраждав чоловік, пошкоджені будинки і храм
07:42
За добу РФ втратила в Україні 890 солдатів, 5 танків і 21 артсистему
07:33
Парад ганьби
"З упевненістю у своїй правоті": Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі
07:12
Оновлено
Севастополь. Крим
Окупанти повідомили про атаку 17 безпілотників на Крим і роботу системи ППО
06:55
ППО
Західні партнери надали Україні всі обіцяні системи ППО, але їх треба більше, - Ігнат
06:34
загранпаспорт рф
В Енергодарі й Генічеську окупанти складають для росгвардії списки тих, хто відмовляється від паспорта РФ, - рух "Жовта стрічка"
06:33
Електроенергія
"Українським розподільним мережам" передали держпакет акцій п’яти операторів обленерго
06:18
ракета
Росія збільшила виробництво ракет швидше, ніж прогнозували, - ISW
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV