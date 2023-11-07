Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 7 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

4-й тур

7 листопада

19:45 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Ньюкасл" (Англія)

19:45 "Шахтар" (Україна) - "Барселона" (Іспанія)

22:00 "Атлетик" (Іспанія) - "Селтік" (Шотландія)

22:00 "Лаціо" (Італія) - "Феєнорд" (Нідерланди)

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Янг Бойз" (Швейцарія)

22:00 "Мілан" (Італія) - ПСЖ (Франція)

22:00 "Порту" (Португалія) - "Антверпен" (Бельгія)

22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) - "Лейпциг" (Німеччина)

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Як "Шахтар" виступає у Лізі чемпіонів-2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани у гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" у гостях з рахунком 1:2.

Який вигляд має турнірна таблиця групи H після першого кола

За підсумками трьох турів "Шахтар" має 3 очка та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрав 6 очок і посідає другу позицію. "Антверпен" не здобув жодного пункту та йде четвертим.

Якщо "Шахтар" закінчить груповий раунд на третій позиції, то потрапить до плей-офф Ліги Європи. Дві найкращі команди продовжать боротьбу в 1/8 фіналу ЛЧ.