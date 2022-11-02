Ліга чемпіонів: визначились 14 з 16 учасників 1/8 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Навесні в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів гарантовано зіграє мюнхенська "Баварія", португальська "Бенфіка", лондонський "Челсі", бельгійський "Брюгге", дортмундська "Борусія", німецький "Айнтрахт", міланський "Інтер", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Наполі", ПСЖ, "Порту", мадридський "Реал" і "Тоттенгем".

У середу, 2 листопада, будуть зіграні заключні матчі групового етапу. Інтрига залишається у групі E, де за другу сходинку борються "Мілан" і Зальцбург" та у квартеті F, де останню путівку розіграють між собою "Лейпциг" і "Шахтар".

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 7 листопада.