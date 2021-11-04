Ліга чемпіонів: визначилися чотири учасники 1/8 фіналу
Англійський "Ліверпуль" та нідерландський "Аякс" достроково вийшли до плей-офф Ліги чемпіонів після матчів 4-го туру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 3 листопада, "Ліверпуль" переміг вдома іспанський "Атлетико" - 2:0, набрав 12 очок та гарантував собі вихід до 1/8 фіналу з групи B з першого місця. У португальського "Порту" 5 пунктів, "Атлетико" - 4, італійського "Мілана" - 1.
"Аякс" у Дортмунді переграв німецьку "Борусію" - 3:1 та також набрав 12 балів в квартеті С. У німців та португальського "Спортинга" - по 6 очок. Турецький "Бешикташ" не набрав жодного пункту.
"Ліверпуль" та "Аякс" приєдналися у плей-офф до німецької "Баварії" та італійського "Ювентуса", які забезпечили собі вихід з групи 2 листопада.
- Нагадаємо, 2 листопада у 4-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося іспанській "Барселоні".
- 3 листопада донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу".
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