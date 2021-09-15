Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після 1-го туру
Київське "Динамо" займає друге-третє місце в турнірній таблиці групи E після 1-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Барселона" - "Баварія" закінчився з розгромним рахунком 3:0 на користь гостей. За мюнхенців відзначились Томас Мюллер і Роберт Левандовські, поляк оформив дубль.
У іншому матчі групи E у вівторок київське "Динамо" зіграло внічию з лісабонською "Бенфікою" (0:0).
Таким чином, після 1-го туру турнірну таблицю очолює "Баварія", яка має 3 очка. У "Динамо" та "Бенфіки" по 1 пункту. "Барселона" не набрала жодного балу.
У 2-му турі 29 вересня "Динамо" зіграє у гостях проти "Баварії". А на "Барселону" чекає матч проти "Бенфіки"
Сайт Еспресо.TV провів текстову онлайн-трансляцію гри "Динамо" - "Бенфіка".
- У вівторок, 14 вересня, у Києві у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".
- В іншому матчі у першому турі Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" розгромила іспанську "Барселону" на виїзді.
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