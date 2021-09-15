Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після 1-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч "Барселона" - "Баварія" закінчився з розгромним рахунком 3:0 на користь гостей. За мюнхенців відзначились Томас Мюллер і Роберт Левандовські, поляк оформив дубль.



У іншому матчі групи E у вівторок київське "Динамо" зіграло внічию з лісабонською "Бенфікою" (0:0).



Таким чином, після 1-го туру турнірну таблицю очолює "Баварія", яка має 3 очка. У "Динамо" та "Бенфіки" по 1 пункту. "Барселона" не набрала жодного балу.



У 2-му турі 29 вересня "Динамо" зіграє у гостях проти "Баварії". А на "Барселону" чекає матч проти "Бенфіки"



Сайт Еспресо.TV провів текстову онлайн-трансляцію гри "Динамо" - "Бенфіка".





У вівторок, 14 вересня, у Києві у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".

В іншому матчі у першому турі Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" розгромила іспанську "Барселону" на виїзді.

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